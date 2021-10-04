Kanlıca mantarı Ankara ve İstanbul’a kutularla gidiyor

Sabah 4-5 sıralarında evlerinden çıkan köylüler dağ tepe gezip derelerden geçiyor. Dağın dikenine arazinin zorluğuna aldırmadan Kanlıca mantarı topluyorlar. Toplanan mantarlar ise ilçede kurulan Mantar Pazarı’nda buluşuyor. Mantar toplayan köylülerin satış için buluşma adresi olan Mantar Pazarı vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Önlerine serdikleri mantarların bir yanda temizliğini bir yanda satışını gerçekleştiriyorlar. Birçoğu da tüm işi eşleriyle birlikte yapıyor. Kanlıca mantarı Boyabatlıların yanı sıra diğer illerden de biliniyor. İstek üzerine kutularla çeşitli illere gönderiliyor. Mantarın getirisi ise oldukça dikkat çekici. Günlük ortalama 500-600 TL kazandıran Kanlıca mantarı olduğu 40 günlük süre içinde 20-30 bin TL civarında kazanç sağlıyor. Satışlara bazen sesi güzel olanların söylediği türküler de eşlik ediyor.

Mantar toplayıp satan diğer iki kişi ise, “Eşlerimizle birlikte gidiyoruz topluyoruz. Ayancık dağlarından, Sinop dağlarından getiriyoruz. Allah'a şükür. Boyabat halkı da seviyor alıyor. Kimileri İstanbul’a gönderiyor. Kimileri gurbete Ankara’ya her tarafa gönderiyorlar. Ama çok lezzetli bir mantar olduğu için herkes tercih ediyor yani. Toplanması çok zor gerçekten. Sabah 4’te çıkıyoruz. Aşağı yuvarlanıyorsun, dikenlerin arasından gidiyorsun bayağı sıkıntılı aslında. Biz buraya getiriyoruz millet çok basit zannediyor. 1 kilo mantar için 3 dağı değiştiriyorsun bazen. Tabanların şişiyor üstün batıyor. İnsanlar bu mantarı talep ediyor. Kanlıca mantarı, şimdi Çorum Kargı var. Kargı’daki kasaplar isyan ediyor mantar çıktığında. Kasaplar 'bizim satışlar düşüyor' diyorlar. Gerçekten halı saçağı olsun, Kanlıca olsun etten daha lezzetli. Tamamen doğadan gelen bir şey” şeklinde konuştu.

(İHA)

