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Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. 

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. 

02 Ekim 2019 Çarşamba 13:08
Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza Kargı-Boyabat Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametinden Kargı yönüne seyir halinde bulunan 37 KF 850 plakalı otomobil, ön tarafında yine aynı yöne seyir halinde bulunan 55 UF 402 plakalı hafriyat kamyonunu sollamaya çalıştığı sırada kamyonun sol tarafa dönüş yapmak için manevra yapması sonucunda kamyona çarptı. 
Meydana gelen kazada, otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü M.S.(72) ise yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

(İHA)

Son Güncelleme: 02.10.2019 15:16
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