Kadınlar kooperatifle aile bütçelerine katkı sağlıyor

Kargı Yeşilköy Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne giden Vali Yardımcısı Recep Yüksel’e Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Kargı İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun da eşlik etti.

Kooperatifi binasında Yeşilköy Köyü Muhtarı Eyüp Aksoy, eşi Zeliha Aksoy ve kooperatif üyeleri kadınlarca karşılanan Vali Yardımcısı Yüksel, buradaki üretim hakkında bilgi aldı.

Zeliha Aksoy kooperatif olarak ürettikleri tarhana, erişte, makarna, köy ekmeği ve birçok yöresel ürünün diğer şehirlere de yollandığını belirterek bu girişim sayesinde kadınların iş sahibi olarak ev bütçelerine büyük katkı sağladığını, ayrıca üretilen ürünler sayesinde ilçenin tanıtımına katkı sağladıklarını kaydetti.

Kadınlara çalışmalarında başarılar dileyen Vali Yardımcısı Yüksel ise köylü kadınların girişimi karşısında gurur duyduğunu ve Valilik olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

(İbrahim EFE)