Kadınlar kooperatif kurdu, doğal üretim yapıyor

Kooperatif sayesinde hem kadınlar gelir elde edip ev ekonomisine katkı sağlıyor, hem ürettikleri ürünleri pazarlama imkanı buluyor, hem de eşsiz lezzetler tüketicilerin hizmetine sunuluyor.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte Kargı İlçesi’nin Yeşilköy Köyü’nde kurulan kooperatifi ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı.

Ziyarete; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Aliye Timisi Ersever, Kargı İlçe Başkanı Hakan Çelik, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Kadın Kolları Üyeleri ve bazı partililer katıldı.



Kargı Yeşilköy Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret eden Tahtasız ve beraberindekiler, Köy Muhtarı Eyüp Aksoy ve kooperatif yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tahtasız, 1964 yılında yapılan Yeşilköy İlköğretim Okulu’nun 2017 yılında öğrenci yetersizliğinden dolayı kapatıldığını, okul binasının kurulan kooperatife tahsis edildiğini, kadınların OKA’dan da destek alarak üretime başladığını, burada tarhana, erişte, pekmez, turşu, salça, peynir, bamya, sebze fidesi gibi üretimlerin yapıldığını belirtti. Doğal ve hijyenik bir şekilde yapılan gıda ürünlerinin kooperatif aracılığıyla pazarlanmasının yapıldığını ifade eden Tahtasız, kadınların hem üretime, hem de ekonomiye destek olduğunu dile getirerek, kadınları örnek dayanışma ve girişimlerinden dolayı kutladı.

Tahtasız, bu tür kadın kooperatiflerinin tüm ilçelerde ve büyük köylerde olması gerektiğinin altını çizdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Aliye Timisi Ersever, kadınların üretime ve ekonomiye katkı sağlamasının güzel bir durum olduğunu dile getirerek, kooperatifin canlılığının sürmesi, devamının sağlanması, ürünlerin pazarlanması gibi konularda gereken desteği vereceklerini söylediler.



