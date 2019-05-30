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Jandarmadan engelli vatandaşa tekerlekli sandalye

Çorum’da İl Jandarma Komutanlığı’nın katkıları ile temin edilen tekerli sandalyeler Kargı’da ortopedik engelli vatandaşa teslim edildi. 

Jandarmadan engelli vatandaşa tekerlekli sandalye

Çorum’da İl Jandarma Komutanlığı’nın katkıları ile temin edilen tekerli sandalyeler Kargı’da ortopedik engelli vatandaşa teslim edildi. 

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:28
Jandarmadan engelli vatandaşa tekerlekli sandalye

Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilen 78 yaşındaki Zeliha Özgen isimli vatandaşa tekerlekli sandalyesi Kargı İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Sedat Özmen tarafından teslim edildi. 
Zeliha Özgen’i evinde ziyaret eden Kargı İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Sedat Özmen, Jandarma teşkilatının asayiş ve güvenliğin yanı sıra bu tür sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında olmaya çalıştıklarını belirterek iyi günlerde kullanması dileklerini iletti. 
Zeliha Özgen ise İlçe Jandarma Komutanı Özmen ve emeği geçen herkese teşekkür etti. 

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