İzmir'deki yangına yetiştiler

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ilçenin yanı sıra uzun mesafeli illerde meydana gelen yangınlara da müdahale ediyor.

Son zamanda yapılan yangın tatbikatında çok sayıda katılımcıyı geride bırakarak birincilik alan Kargı Orman İşletme Müdürlüğü, İzmir Gaziemir ilçesinde meydana gelen yangına müdahale için yollara düştü.

Arazöz şoförleri Hüseyin Başkaya, Şaban Mutluay ile yangın işçileri Hamza Eken ve Sadık Menteş'ten oluşan yangın söndürme ekibi İzmir-Gaziemir’deki yangına ulaşarak söndürme çalışmalarına yardım etti (İbrahim EFE – KARGI)