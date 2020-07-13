“İstifa etmediler, ihraç edildiler”

Bu süre içerisinde belediye meclisinde MHP adına katılım sağlamaya devam edildiğini vurgulayan Soruk, “Bu kişiler geçtiğimiz haftalarda belediye meclisine sunulması talebiyle istifa dilekçelerini vermiş ancak, Belediye encümen ve komisyon üyeliklerine aday olamayacakları anlayıp toplantı öncesinde dilekçelerini geri çekerek belediye binasında düzenlenen meclis toplantısına partimizin adı altında MHP meclis üyesi olarak girmeye çalışmışlardır” dedi.

MHP Kargı İlçe Başkanlığı olarak 17 Mayıs 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile bu kişilerin partiden ihraç edilerek ilişiğinin kesilmesi yönünde karar alındığını anlatan Soruk, bu meclis üyelerinin partiden ihraç edildiğini Kargı Belediye Başkanlığı'na yazılan dilekçe ile bildirdiklerini, böylece bu meclis üyelerinin partinin ismini menfaatleri doğrultusunda kullanmalarını engellediklerini kaydetti.

Soruk, “Ayrıca bir diğer konuda bir önceki encümen üyesi oylamasında Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla seçilmiş bu kişilerin İP'li meclis üyesini destekleyerek oylarını İP'e vermeleri de bizleri derinden üzmüştür. Ülkücüler bu şahısları İP'e destek versin diye seçmedi.

Özetle şunu belirtmek isterim ki; Milliyetçi Hareket Partisi dava partisidir. Çeşitli oyunlarla şahsi menfaatler doğrultusunda kullanılabilecek, yönlendirilebilecek bir parti değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50 yıllık şanlı tarihinde liderini tanımayanlarla değil, lidere mutlak sadakat ilkesiyle yetişmiş ülkücülerle varolmuştur. Bizler Yüce Mevla'nın bize bahşettiği nefesi alabildiğimiz her saniye davamızın derdinde olacağız, davamızı dün satmadık yarında satmayacağız. Bizler bu şuurla partimize oy verenlerin kandırılmasına, vatandaşlarımızın yanlış beyanlarla aldatılmasına ve partimizin isminin şahsi menfaatler doğrultusunda kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.(Haber Merkezi)