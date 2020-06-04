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İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kargı 04.06.2020, 16:36
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İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

İstanbul'dan Samsun yönüne giden Mehmet Salih Güngör'ün kullandığı 34 BVY 620 plakalı otomobil, D100 kara yolu Kalinse köyü mevkisinde aynı istikamette seyreden Mustafa Akpolat idaresindeki 41 E 2685 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Naciye, Cahit ve Vahiyettin Demir ile Mustafa Cenan, Elif ve Elmas Güngör yaralandı. 

Yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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