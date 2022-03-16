İki dolandırıcı tutuklandı

Dolandırıcılık zanlıları Ferhat K. ve Ramazan I, Kargı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana nüfusuna kayıtlı 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İlçeye taksi ile geldikleri öğrenilen zanlılara yardım ettiği tespit edilen bir kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kargı ilçesine bağlı Gölköy'de, bir yaşlıya kendilerini jandarma istihbarat personeli olarak tanıtıp evden aldıkları 1050 doları ilçe merkezindeki kuyumcuda bozdurmaya çalışan 2 zanlı, kuyumcu Sonay Ergül'ün ihbarı ile polis ekiplerince yakalanmıştı. Zanlıların üstlerinde 1050 dolar ile 4 bin 650 lira ele geçirilmişti. (AA)

