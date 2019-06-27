“Hiçbir şey insan hayatından daha önemli değil”

Orman yangınlarının söndürülmesinde orman teşkilatına yardımcı olan kuruluşların başında gelen askeri birlikler için, Kargı Orman İşletme Müdür Yardımcısı Bülent Kayadibi tarafından Kargı Jandarma Komutanlığı ve Hacıhamza Jandarma Komutanlığına bağlı askeri personellere yangın eğitimi verildi.

Düzenlenen yangın eğitimine; Kargı Jandarma Komutanı J. Teğ. Sedat Özmen ve askeri personeller katıldı. Eğitimler sırasında askerlere, orman yangını türleri, mücadele yöntemleri, orman yangınlarında sevk ve idare, yangında kullanılan araç ve gereçler ile bu araçların nasıl kullanılacağı konularında bilgi verildi.

Müdür Kayadibi verdiği eğitimde, yangınla mücadelede can güvenliğinin her şeyden önce geldiğini, hiçbir şeyin insan hayatından daha değerli olmadığını vurguladı. Yangın söndürme işinin ciddiyetine ve hata götürmeyeceğine dikkati çeken Kayadibi, yangın söndürmede görev alacak herkesin eğitimine çok önem verdiklerini söyledi.

(Mehmet DALAR)