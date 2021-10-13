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Hamdi Çimen hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kargı Belediye Meclis Üyesi Seval Demir'in dedesi Hamdi Çimen (85) yaşında Kargı Yeşilköy'de  vefat etti.

Kargı 13.10.2021, 19:48
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Hamdi Çimen hayatını kaybetti

Hamdi Çimen Yeşilköyde ikindi namazına müteakip  düzenlenen törenle toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
 

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