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Halka ücretsiz fidan dağıtıldı

Kargı’da “Geleceğe Nefes” adlı ağaçlandırma seferberliği kapsamında yapılan fidan dikiminin ardından vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

Kargı 26.11.2020, 18:41
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Halka ücretsiz fidan dağıtıldı

İlçe merkezinde 1.000 Adet Badem, 500 Adet Ihlamur, 300 Adet Fıstık çamı halka ücretsiz olarak dağıtıldı. Fidan dağıtımına vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

(Haber Merkezi)

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