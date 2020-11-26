Halka ücretsiz fidan dağıtıldı
Kargı’da “Geleceğe Nefes” adlı ağaçlandırma seferberliği kapsamında yapılan fidan dikiminin ardından vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.
Kargı 26.11.2020, 18:41
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İlçe merkezinde 1.000 Adet Badem, 500 Adet Ihlamur, 300 Adet Fıstık çamı halka ücretsiz olarak dağıtıldı. Fidan dağıtımına vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.
(Haber Merkezi)
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