Halil Dağ, Kargı ÇPAL Müdürü oldu

Kargı ÇPAL Müdürü Burhan İncekara'nın Çorum Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanatokulu Müdürlüğü görevine tayinin çıkmasının ardından yerine geçen Halil Dağ, Kargı Fen Lisesi’nde yaptığı başarılı projeler ve etkinliklerle görev süresini tamamladı.

Aynı okulda 8 yıl müdürlük görevi kuralı nedeni ile Kargı ÇPAL müdürü olarak görevini devam ettirecek Halil Dağ, yeni eğitim-öğretim sezonunda çeşitli etkinlik ve projelerle çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Kargı Fen Lisesi Müdürlüğü’ne ise idareci ataması yapılana kadar Müdür Başyardımcısı Okan Erduğan'ın vekalet edeceği bilgisi edinildi.

(İbrahim EFE)