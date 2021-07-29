Hakkı Akil’den Kargı ziyareti
Emekli Büyükelçi hemşehrimiz Hakkı Akil, Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar’ı ziyaret etti.
Kargı 29.07.2021, 20:13
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Aslen Kargılı olan Hakkı Akil, 2005-2008 yıllarında Aşkabat, 2008-2009 arasında Abu Dabi Büyükelçisi, 20 Ocak 2011 -1 Nisan 2014 tarihleri arasında Roma Büyükelçisi,14 Nisan 2014 - 1 Eylül 2016 tarihlerinde Paris Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Hakkı Akil, Kaymakam Uyar ile çeşitli konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Kaymakam Uyar, nazik ziyaretlerinden dolayı Hakkı Akil'e teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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