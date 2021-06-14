Hacıhamza Köyü’nde örtüaltı domates yetiştiriciliği kursu 

Kargı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Çelik tarafından yapılan açıklamada: “Kargı HEM Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Hacıhamza Köyünde örtüaltı ‘Domates Yetiştiriciliği Kursu’ açılacaktır. Kursumuz 14 Eylül 2021 tarihine kadar 20 bayan kursiyerin katılımı ile başlayacak kursa katılanlara her gün için 35 TL ücret ödenecektir.

Önümüzdeki aylarda Kargı merkezde İŞKUR işbirliğinde el sanatları alanında hem makine nakışları kursu hem de Kargı bezi dokuma kursu açılacaktır. Kargı’da açılmasını istediğiniz kurs var ise müdürlüğümüze uğrayarak bilgi alınabilecektir” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

