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Gür, Kargı esnafını ziyaret etti

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, panayır dolayısıyla gittiği Kargı’da ilçe esnafını ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Gür, Kargı esnafını ziyaret etti

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, panayır dolayısıyla gittiği Kargı’da ilçe esnafını ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 15:01
Gür, Kargı esnafını ziyaret etti

Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindeki heyet, ardından ilçe esnafını ziyaret ederek, esnaflara hayırlı işler ve bol kazançlar dilediler.

Kargı esnafı tarafından sıcak ve samimi ilgiyle karşılanan Recep Gür, esnafa hal hatır sordu. Kargı’da faaliyet gösteren tüm esnaf ve sanatkarların tek tek kapısını çalan Gür, ilçe esnafının yakın ilgisinden duyduğu memnuniyetle birlikte Kargı’da hoş bir seda bıraktı.

(Haber Merkezi)

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