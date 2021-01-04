Genç esnaf kurtarılamadı

Çorum'da geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan ve 1 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kargı'nın sevilen esnafı Mehmet Ali Pancar, yaşam mücadelesini kaybetti.

Tek taraflı trafik kazası 30 Kasım’da ilçe merkezinde meydana gelmiş, Mehmet Ali Pancar da ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Pancar'ın önceki gece saatlerinde yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.

Genç esnafın ölümü Kargı'yı yasa boğdu. Merhumun cenazesi dün öğle namazına müteakip Mihrihatun Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)