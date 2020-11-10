Evde izole olması gerekirken Çorum’da yakalanan 2 şahıs yurda yerleştirildi
Çorum’un Kargı ilçesinde karantinada olması gereken 2 kişi, seyahat ederken jandarma tarafından kontrol noktasında yakalandı.
Kargı 10.11.2020, 00:33 10.11.2020, 00:36
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Korona tedbirleri çerçevesinde yol kontrollerini sürdüren jandarma ekipleri, D-100 İstanbul-Samsun karayolu Hacıhamza mevkiinde yaptıkları yol kontrolleri sırasında durdurdukları bir araçtaki kişilerin kimlik bilgilerini sorguladı. Yapılan HES kodu sorgulaması sonucunda araçta bulunan 2 kişinin evlerinde kendini izole etmesi gerektiği tespit edildi. Evlerinde olması gerekirken İstanbul’dan Amasya’ya gittikleri belirlenen şahıslar, Hacıhamza Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin dikkati sonucu yakalandı. İki şahsa izolasyon kurallarına uymamaktan 3 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Şahıslar, karantina sürelerini tamamlamak üzere Çorum KYK Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.
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