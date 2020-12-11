Esnaftan Başkan Şen'e teşekkür

Yaz mevsiminde mahalle yollarına yapılan kilit taşı döşeme ve sıcak asfaltlama çalışmalarının ardından mevsim gözetmeksizin yol çalışmaları sürüyor. Çarşı merkezde başlayan kilit taşı döşeme çalışmaları ise titiz bir şekilde yapılıyor.

Ara sokaklarda bulunan bozuk yollar tek tek elden geçirtiliyor. Bozulmuş mevcut kilit taşları sökülerek komple yeni kilit taşları döşeniyor. Çalışmalar karşısında mutluluklarını dile getiren çarşı esnafı ise sosyal medya üzerinden ve Başkan Şen'i ziyaret ederek yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

(İbrahim EFE)