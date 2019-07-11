Eray Köroğlu göreve başladı

Kargı ilçesini tanıdığını söyleyen Köroğlu, " Şirin bir ilçede ve sıcakkanlı halkıyla bir arada olmanın ve görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi. 1974 Osmancık doğumlu olan Köroğlu, Çorum Özel İdari Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görev yaptı. Köroğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.

Başkan Şen’den kutlama

Kargı İlçe Özel İdare Müdürüne hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu. Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Belediye Meclis Üyesi İbrahim Eken, Çorum İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Devrez ile birlikte Kargı İlçe Özel İdare Müdürü Eray Köroğlu'na makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Müdür Köroğlu, kendisine yapılan ziyaretten memnun kaldığını dile getirerek, konuklarına teşekkür etti. Ziyaret esnasında Başkan Şen ile Müdür Köroğlu ilçede yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. (Haber Merkezi)