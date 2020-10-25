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Emekli öğretmen kansere yenildi

Çorum’un Kargı İlçesi sakinlerinden, emekli öğretmen M. Haluk Supçin (68) vefat etti.

Kargı 25.10.2020, 19:41
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Emekli öğretmen kansere yenildi

Alınan bilgiye göre M. Haluk Supçin’in yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle uçun süredir tedavi görüyordu. Supçin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.

Merhumun cenazesi önceki gün Kargı Mihrihatun Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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