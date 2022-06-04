Düşen yıldırım orman yangını çıkardı

Edinilen bilgilere göre, Kargı ile Osmancık ilçeleri arasında bulunan yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ormanlık alanda dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine Kargı ve Osmancık Orman İşletme Müdürlüklerince bölgeye çok sayıda arazöz sevk edildi. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.