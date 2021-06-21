DEVA Kargı’da teşkilatlanıyor

DEVA Partisi olarak ilçelerdeki teşkilatlanma çalışmalarının devam ettiğini belirten İl Başkanı Vargeloğlu, kısa sürede Kargı’da da teşkilatlanacaklarını kaydetti. İlçelerde teşkilatlanma çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Orhan Vargeloğlu,; “DEVA Partisi 3,5 ay gibi kısa bir sürede 7 ilçe yönetimini kurarak 04 Ekim 2020 tarihinde Genel Başkanımız Ali Babacan’ın katılımı ile partimizin Türkiye’deki ilk kongresini yaptık. Kongre sonrası yaptığımız çalışma planı ile DEVA Partisi İl Teşkilatı, öncelikli olarak il merkezli ve kurulmuş ilçelerde çalışmalarına ağırlık vererek, Nisan ayından itibaren de kalan 7 ilçe içinde teşkilatlanmasını tamamladı.

Şuanda da Kargı ile birlikte Sungurlu, Mecitözü ve İskilip ilçelerinde teşkilatlanma çalışmalarımızı hızlandırdık. Haziran ortasına doğru bu çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Kargı’ya geçtiğimiz hafta da gelmiştik. Bundan sonra daha sık geleceğiz. Kargılı vatandaşlarımızla bir haftadır istişare içerisinde teşkilatımızı kurmak için ziyaretler yapıyoruz. Çalışmalarımızda sona geldik. İnşallah kısa süre içerisinde Kargı teşkilatımızı açıklayacağız” dedi.

(Haber Merkezi)

