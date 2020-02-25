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Çorum’un en yaşlı ilçesi Kargı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından “Çorum ve İlçeleri Ortanca Yaşı” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Çorum’un en yaşlı ilçesi Kargı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından “Çorum ve İlçeleri Ortanca Yaşı” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

25 Şubat 2020 Salı 21:24
Çorum’un en yaşlı ilçesi Kargı

Yapılan açıklamaya göre Çorum ilinde ortanca yaşın en yüksek olduğu ilçeler sırasıyla Kargı (55,8), Oğuzlar (49,7) ve Dodurga (49,6) olurken; ortanca yaşın en düşük olduğu ilçeler ise sırasıyla Merkez (34,5), Osmancık (39,8) ve Alaca (40,1) oldu. Çorumun 13 ilçesinde ortanca yaş 37,7 olan Çorumun değerinin üzerinde olurken; 1 ilçede Çorum değerinin altında kaldı.

Cinsiyete göre ilçelerin ortanca yaşı incelendiğinde, erkeklerde en yüksek ortanca yaş (53,8), kadınlarda ise (57,3) değerleri ile Kargı ilçesinde olurken, erkeklerde en düşük ortanca yaş (33,9), kadınlarda ise (35,1) değeri ile merkez ilçesinde oldu

Türkiye'de ise 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 31,4'ten 31,7'ye, kadınlarda ise 32,7'den 33,1'e yükseldiği görüldü.

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 40,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u 40,2 ile Balıkesir ve 39,9 ile Giresun izledi. Diğer yandan 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı 20,9 ile Şırnak ve 21.8 ile Ağrı takip etti. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 26.02.2020 00:10
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