Çorum’da bir şahsın üzerinde 5 ruhsatsız tabanca yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kargı İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı asayiş ekipleri ihbarı değerlendirerek bir şahsı takibe aldı. Şahıs üzerinde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 60 adet mermi ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.