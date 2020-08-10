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Cip yoldan çıkarak taklalar atıp devrildi

Çorum’un Kargı ilçesinde yoldan çıkan cip taklalar atarak şarampole devrildi.

Kargı 10.08.2020, 19:27
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Cip yoldan çıkarak taklalar atıp devrildi

Kaza sabah saatlerinde Kargı-Boyabat karayolu D-100 karayolu Çalbaba mevkisinde meydana geldi. Kargı’dan Boyabat yönüne giden 20 AUJ 63 plakalı otomobil sürücüsünün dikkatsiz ve tedbirsizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı.

Taklalar atan cip yolun solunda şarampole devrildi. Cipte yolcu olarak bulunanlar hafif sıyrıklarla atlattılar. Görenleri hayretler içersisinde bırakan trafik kazasında, şans eseri yolcular hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

(Mustafa ULUSOY)

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