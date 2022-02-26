Ceylan'dan Kargı'ya doğalgaz müjdesi

AK Parti İl Başkanlığı tarafından istişare toplantısı düzenlendi. AK Parti ile belediye başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda AK Partili belediyelerin çalışmaları ve parti çalışmaları ele alındı.

Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti MKYK üyesi ve Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kargılılara doğalgaz müjdesi verdi.

2019 yerel seçimlerinde ilçe halkının doğalgaz talebinde bulunduğunu hatırlatan Ceylan, "Zeki başkanımızın seçiminde değerli Kargılı hemşehrilerimizin bizlerden isteği olan doğalgaz sözümüzü bu gün yerine getiriyouz. Kargı ilçemizde kışın kova taşımaktan usanan annelerimize, bacılarımıza, kardeşlerimize tüm hemşehrilerimize doğalgaz hayırlı olsun.

Nisan ayında alt yapı çalışmalarına başlanılarak 2022’de çalışmaları tamamlayarak bu yıl Kargı'mızda doğalgaz ateşimizi yakacağız. Aynı zamanda Kargı ilçemiz ile birlikte Laçin, Bayat, Uğurludağ, Ortaköy, Boğazkale ilçeleri ile Aşdağul ve Düvenci beldelerinde de çalışmalar eş zamanlı olarak başlayıp Laçin, Bayat ve Uğurludağ ilçelerimize 2022’de Ortaköy, ilçelerimiz ile Aşdağul ve Düvenci beldelerimizide 2023’de doğalgaz ile buluşturacağız. Bogazkale ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Toplantıya Ak Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr Halil İbrahim Aşgın, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş katıldı.