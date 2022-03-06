Çerikçi’den Kargı ziyareti

Kendisini destekleyen oda başkanları ile birlikte Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen’i makamında ziyaret eden Çerikçi, aday olma sebebi ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Heyete çalışmalarında başarılar dileyen Şen, yapılacak seçimlerin Çorum ve Esnaf Sanatkarlar Odası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kargı ziyaretleri sırasında Kargı Şoförler ve Nakliyeciler Odası Genel Kuruluna da katılan Erdoğan Çerikci ve beraberindeki oda başkanları, tek adaylı genel kurulda tekrar başkanlığa seçilen Orhan Camcı’ya hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundular.

Çerikçi’ye Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Elektrkçiler ve Su Tesisatçılar Odası Başkanı Erol Bozkurt, Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Çilingirciler ve Sobacılar Odası Başkanı Hasan İlhan, Dikiciler v Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık eşlik etti. (Haber Merkezi)

