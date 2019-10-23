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Çeltik bu yıl çiftçinin yüzünü güldürmedi

Çorum’un Kargı İlçesi’nde üreticinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan çeltiğin bu yıl çiftçiyi üzdüğü belirtildi. Çeltik hasadını tamamlayan üreticiler fiyatların geçen yıl ile aynı olduğunu ancak girdilerin zamlanmasının kendilerini etkilediğini belirtti.

Çeltik bu yıl çiftçinin yüzünü güldürmedi

Çorum’un Kargı İlçesi’nde üreticinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan çeltiğin bu yıl çiftçiyi üzdüğü belirtildi. Çeltik hasadını tamamlayan üreticiler fiyatların geçen yıl ile aynı olduğunu ancak girdilerin zamlanmasının kendilerini etkilediğini belirtti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 21:40
Çeltik bu yıl çiftçinin yüzünü güldürmedi

Bu yıl pirincin kilogram fiyatının geçen yıl ile aynı seviyede olduğunu dile getiren üreticiler “Geçen yıl ile bu yıl arasında pirinç fiyatları değişmedi ama gübre ve ilacın zamlanması bu yılın hasadında çiftçinin yüzünü güldürmedi” şeklinde konuştular.

Çeltik hasadını yerinde inceleyen Kargı Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ahmet Uğraşkan, “Tarlada verim düşük fabrikada ise yüksek. Bu yıl da Allah'ın izniyle kazasız belasız bir çeltik hasadının daha sonuna geldik. Çiftçilerimiz aylarca süren emeklerinin sonuna gelerek hasatlarını tamamladı ve ilçemizin meşhur pirinci sofralarda yerini aldı. Bu yıl pirincin kilogram fiyatı 5 TL ile 5.50 TL arası, çeltiğin kilogram fiyatı ise 3 TL - 3.50 TL arası değişiyor. Geçen yılın fiyatları ile bu yılın fiyatları aynı. Ancak geçen yıldan bu yıla gübre ve ilaca gelen zamdan dolayı çiftçi bu yıl emeğinin karşılığını alamadı. Bu yıl ayrıca tarlada verim düşük ama fabrikada ise randıman yüksek oldu. Tarlanın eksikliğini fabrika bir nevi kapattı” diye konuştu.

(İbrahim EFE)

Son Güncelleme: 23.10.2019 20:10
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