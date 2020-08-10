Cayır cayır yandı
Çorum’un Kargı ilçesinde otomobil cayır cayır yanarak hurdaya döndü. Yangın Boyabat-Kargı karayolunda Gölet Köyü mevkisinde meydana geldi.
Kargı 10.08.2020, 19:27
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Boyabat yönünden Kargı’ya gitmekte olan plakası yandığı için öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücüsü otomobili kenera çekerek durdu. Elektrik kontağından motor bölümünden çıktığı tahmin edilen yangın tüm aracı sardı.
Sürücü canını zor kurtardı. Ancak otomobilin yanışını seyretti. Yangın yerine gelen itfaiye aracı yanan otomobile soğutma çalışması yaptı. Hurdaya dönerek pert olan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
(Mustafa ULUSOY)
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