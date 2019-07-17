Camide pilav dağıtıldı

Öğle Namazı sonrası okunan dualarla 15 Temmuz hain darbe girişiminde ve ülkenin bölünmez bütünlüğü için şehit olan tüm şehitler için dualar okundu. Namaz çıkışında vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulundu.

Programa Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Okumuş, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğ. Sedat Özmen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, Belediye Meclis Üyesi İbrahim Eken, İlçe Müftü V. Fatih Kocagöl, Ak PArti İlçe Başkanı Sacit Özdemir, İl Genel Meclisi Üyesi Vahit Kabakçı, İlçe Milli eğitim Müdürü Ahmet Genç, Hastane Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, İlçe Tarım Müdürü Burak Coşkun, Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Mehmet DALAR)