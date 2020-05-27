“Bizi korkutamayacaklar”

CHP Kargı Belediye Meclis Üyesi Sonay Ergül’e, Kargı Yaylalarındaki evinden özel aracıyla Kargı’ya gittiği sırada; alkol alan AKP’li Belediye Meclis Üyesi ve başka bir belediye meclis üyesinin oğlu tarafından aracının önü kesilerek silahla havaya ateş edildiğini kaydeden Tahtasız, meclis üyesi Ergül’ün, olay yerinden kaçarak canını kurtardığını, olayın şüphelilerinin ise ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını ifade etti.

Yaptığı yazılı açıklamada saldırı iddiasının yargıya intikal ettirildiğini bildiren Tahtasız, “Hakkımızı aramaya ve savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bu saldırılar birilerinin iktidarı kaybetme korkusunun mahsulleridir. Biz inanıyoruz ve inandığımız bu yolda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Tahtasız, beraberinde İl Başkanı Yardımcısı Ümit Er ve Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ile birlikte Kargı’yı ziyaret ederek, İlçe Başkanı Hakan Çelik, parti yöneticileri ve saldırıya uğradığını iddia eden Belediye Meclis Üyesi Sonay Ergül ile görüştü. Tahtasız ve beraberindekiler, olay yerinde inceleme yaptı.

Kargı’da yaşanan; belediye meclis üyemize yönelik saldırı girişimi demokrasi anlayışına darbe vurmak amacıyla yapılmıştır. Fakat biz yılmadan, korkmadan doğruları ortaya çıkarmaya, milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Yılmayacağız, yıldıramayacaklar.

İlimizin en uç teşkilat mensupları dahil herkes bu siyasi ahlakla siyaset yapmaktadır. Siyasi ahlaktan yoksun olanların başvurdukları zorbaca usulleri şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı; muhalefet mücadelemizin birilerini rahatsız ettiği anlamına gelmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi yaklaşık 100 yıldır bu zorba zihniyet ile mücadele ederek ülkemizi bugünlere getirmiştir. CHP iktidarının ayak seslerinden korkanlar silaha sarılarak bizleri korkutabileceklerini sanıyorlar. Hayır! Korkmadık, korkmayacağız. Bundan sonra da mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir.

Bu saldırılar birilerinin iktidarı kaybetme korkusunun mahsulleridir. Biz inanıyoruz ve inandığımız bu yolda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu saldırı sırasında parti genel merkezimizden il teşkilatımıza kadar yargıya intikal etmiş olaydan hukuki yoldan hakkımızı aramaya ve savunmaya devam edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)