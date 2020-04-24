Birlikte İstiklal Marşı okudular

Belediye binası önünde bir araya gelen Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, AK Parti Kargı Belediye Meclis Üyeleri Abdulaziz Akgül, Nevzat Kuzu, İbrahim Eken, Mhp Kargı Belediye Meclis Üyeleri Ayhan Özdemir, Mustafa Özenir, CHP Kargı Belediye Meclis Üyesi Sonay Ergül, İyi Parti Kargı Belediye Meclis Üyesi Kemal Zincirli ve belediye personeli sosyal mesafe kuralına uyarak İstiklal Marşı’nı okudu.
Başkan Şen, belediye meclis üyeleri ve belediye personeline vatandaşlarda ellerinde Türk bayraklarıyla evlerin balkonundan İstiklal Marşını okuyarak eşlik etti. (İbrahim EFE-KARGI)