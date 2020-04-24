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Birlikte İstiklal Marşı okudular

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100’üncü yılında İstiklal Marşı’nı okudu.

24 Nisan 2020 Cuma 21:00
Birlikte İstiklal Marşı okudular

Belediye binası önünde bir araya gelen Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, AK Parti Kargı Belediye Meclis Üyeleri Abdulaziz Akgül, Nevzat Kuzu, İbrahim Eken, Mhp Kargı Belediye Meclis Üyeleri Ayhan Özdemir, Mustafa Özenir, CHP Kargı Belediye Meclis Üyesi Sonay Ergül, İyi Parti Kargı Belediye Meclis Üyesi Kemal Zincirli ve belediye personeli sosyal mesafe kuralına uyarak İstiklal Marşı’nı okudu.

Başkan Şen, belediye meclis üyeleri ve belediye personeline vatandaşlarda ellerinde Türk bayraklarıyla evlerin balkonundan İstiklal Marşını okuyarak eşlik etti. (İbrahim EFE-KARGI)

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