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Beygircioğlu’nda kaza

Çorum’un Kargı İlçesi’nde yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Beygircioğlu’nda kaza

Çorum’un Kargı İlçesi’nde yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

25 Ağustos 2019 Pazar 17:58
Beygircioğlu’nda kaza

Alınan bilgiye göre Çorum – Kargı D-100 Karayolu’nda bir araç yolda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaza yaptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Beygircioğlu kavşağında meydana gelen kazada M.S.U. (73) isimli kişinin kullandığı araç, belirtilen mevkide direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan H.N.(76) ve H.U.(75) isimli kadın şahıslar yaralandı. Yaralılar Osmancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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