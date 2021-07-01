Başkan Zeki Şen’den yapılandırma çağrısı

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, 03.06.2021 Tarih ve 31506 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanunla vatandaşların belediyeye olan borçlarında da yapılandırma kapsamına alındığını ve yapılandırma yapmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerektiğini vurguladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Kargı Belediye’ne su, emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi, çevre ve temizlik vergisi ile kanun kapsamına giren diğer borçları bulunan vatandaşların 31 Ağustos’a kadar başvuru yapması halinde çeşitli imkanlar sağlandığı dile getirildi.

(İbrahim EFE)

