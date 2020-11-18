Başkan Şen ve eşi sağlığına kavuştu
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen'in eşi Hatice Şen'in 14 günlük tedavisi sağlıklı bir şekilde sona erdi.
Kargı 18.11.2020, 18:28
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Evde tedavi gören Hatice Şen ve temaslı olduğu için karantinaya alınan Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen sağlıklarına kavuştular.
Belediyede yeniden göreve başlayan Başkan Şen, hastalık döneminde kendilerini arayarak ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerinde bulunan tüm herkese teşekkür etti.
(İbrahim EFE)
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