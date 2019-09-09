Başkan Şen aşure dağıttı

Muharrem Ayı dolayısıyla, Kargı merkez Mihri Hatun Camii bahçesinde, Cuma namazı çıkışı Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen tarafından camii cemaatine aşure dağıtıldı. Dağıtımda Başkan Şen'e, Kargı Kaymakamı Hasan Taş eşlik etti. Başkan Şen aşure dağıtımının ardından vatandaşlarla sohbet etti. Şen; " Muharrem ayına bir kez daha erişebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ay aynı zamanda aşure gününü de içerisinde barındırma açısından tüm İslam Alemi için oldukça önemli ve hayırlıdır. Bu vesileyle Muharrem ayında tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin ve pişirilen aşurelerin kabul olmasını diliyor, ülkemiz ve milletimize hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. (Haber Merkezi)