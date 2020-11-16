Başhekim Demir virüse yakalandı

Göreve geldiği günden beri Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi’nde başarılı çalışmaları ile dikkat çeken ve hastaneye birçok hizmeti kazandırarak ilçe halkı gönlünde taht kuran Başhekim Dr. Demir, yani tip Covid-19 salgınında hastalığa yakalanarak karantina altına alındı.

(İbrahim EFE)