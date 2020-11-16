Başhekim Demir virüse yakalandı
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs sağlık çalışanlarını vurmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir de yeni tip koronavirüse yakalandı.
Kargı 16.11.2020, 18:55
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Göreve geldiği günden beri Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi’nde başarılı çalışmaları ile dikkat çeken ve hastaneye birçok hizmeti kazandırarak ilçe halkı gönlünde taht kuran Başhekim Dr. Demir, yani tip Covid-19 salgınında hastalığa yakalanarak karantina altına alındı.
(İbrahim EFE)
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