Bariyerlere çarpan araç karşı şeride fırladı: 1 ölü, 2 yaralı
Çorum’un Kargı ilçesinde bariyerlere çarparak karşı şeride fırlayan araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kargı 03.04.2022, 18:28
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Kaza, İstanbul-Samsun karayolu Çeltiközü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Samsun yönüne gitmekte olan N.T. (65) yönetimindeki 34 CSH 839 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araçta yolcu olarak bulunan A.K. (83), A.E. (67) ve S.T. (60) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan A.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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