Ayıyla diyalogu şaşırttı

Kargı ilçesinin ormanlık alanında gezintiye çıkan Kadir Türk isimli vatandaş, yaklaşık 15-20 metre mesafede bir ağacın dibinde bekleyen ayıyla karşı karşıya geldi.

Ayıyla kısa mesafede karşı karşıya bulunan Türk, ayıyı cep telefonuyla çekerek bir taraftan da "La kocaoğlan ne yapıyon, beni mi yiyececeksin, hadi git hadi git" diyerek korkusuzca diyalogu pes dedirtti.

Kısa bir süre ağaca çıkmaya çalışan ayı bir taraftan da karşısında bulunan kişiye baktıktan sonra bulunduğu yerden ayrıldı.

(İbrahim EFE)