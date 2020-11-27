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Ambulans şoförü Çorum'u yasa boğdu

İstanbul’da görev yapan Çorumlu ambulans şoförü, kalp rahatsızlığı sonucu hayata veda etti.

Kargı 27.11.2020, 19:19
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Ambulans şoförü Çorum'u yasa boğdu

İstanbul’da 112 servisinde görev yapan Çorum-Kargı İlçesi Oğuz Köyü nüfusuna kayıtlı Yılmaz Çiftçi (49), kalp yetmezliği sonucu vefat etti. Merhumun cenazesi Kargı’nın Oğuz Köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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