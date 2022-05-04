“Aksu, doğa harikası”
Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’un Kargı İlçesi’ndeki ziyaretlerinde Aksu Tabiat Parkı'na gitti.
Kargı 04.05.2022, 17:59
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Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar ile çok sayıda yetkili ile birlikte Aksu Tabiat Parkı’nı inceleyen Vali Çiftçi, Aksu Tabiat Parkı'nın tam bir doğa harikası olduğunu dile getirerek, doğal alanların korunması gerektiğini söyledi.
Vali Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından doğa harikası parkı ve göleti överek; “Kargı İlçemizdeki 68 hektar alanda yer alan Aksu Tabiat Parkı’na uğradım. Manzara müthiş, hava temiz ve bol oksijenli, ortam çok güzel, dingin ve sessiz. Sadece kuş cıvıltıları duyuluyor. Kafa dinlemek için birebir” şeklinde paylaşımda bulundu.
(Volkan SINAYUÇ)
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