AK Partililerden Kargı’da “kan bağışı” kampanyası

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kargı İlçe Başkanlığı kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kampanya açılışını AK Parti İlçe Başkanı Sacit Özdemir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Peker, ilçe yönetimi, İl Genel meclisi üyeleri yaptı.

Kızılay Kargı Şubesi Başkanı Ahmet Deler’in de katıldığı kampanyada AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir herkesi kan vermeye davet etti.

Kargı Belediyesi karşısında iki gün süreyle kurulan mobil kan bağışı standında kan veren İlçe Başkanı Özdemir kan bağışı öncesi açıklama yaptı.

Sacit Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “AK Parti Kargı İlçe teşkilatı olarak kan vermek için Kızılay Mobil Kan Merkezine geldik. biliyoruz. Onun için kan vermek çok önemli bir görev hem dinen hem vatani olarak onun için tüm teşkilatlarımızla kan verdik hayat kurtaracağı için diğer vatandaşlarımızı da kan vermeye davet ediyoruz” görüşüne yer verdi. (Murat SARIKOCALAR)