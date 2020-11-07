AK Parti"de Esra Peker güven tazeledi

AK Parti Kargı İlçe Kadın Kolları Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçimlerde mevcut başkan Esra Peker yeniden İlçe Kadın Kolları başkanı seçildi.

Genel kurul toplantısı İlçe Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurulu İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Peker, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile kadın kolları üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan kurulunun seçimi tamamlandı. Ardından gündem maddelerine geçildi.

'Çalmadık kapı bırakmadık'

Kongerde bir açılış konuşmasını yapan İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Peker, "Görevi süresince teşkilat olarak çalmadık kapı bırakmadık. Bizler siyasette varız diyerek çıktığımız bu yolda girmediğimiz ev, çalmadığımız kapı, almadığımız gönül kalmasın gayreti içinde olduk. Bizim davamızın kutsallığı, kendi nefsine hakim olmuş, her daim teşkilatları için gecesini gündüzüne katan fedakar ve heyecanlı insanlardan oluşmasıdır. Bayrağı devraldığımızdan bugüne kadar bizlere verilen sorumluluğun bilincinde olarak çalıştık. Cumhur Başkanlığı seçiminde yüzde 74, Milletvekilliği seçimlerinde yüzde 65 oy oranıyla ilçemizde birinci parti olduk. Yine 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde birinci parti olarak AK Partimizin bayrağını ilçemizde dalgalandırmaya devam ettik. Rabbimin de izniyle 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Bu bilinçle sadece kendimiz değil dünyadaki tüm mazlum kardeşlerimiz için daha da güçlü olacağız. Değerli yol ve dava arkadaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kongremizin ülkemiz, milletimiz, ilimiz ve ilçemiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz eder hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim" dedi.

'Başarıda kadın kollarımızın katkısı büyük'

AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir'de, kadın kolları ile uyum içerisinde tüm seçimlerden başarıyla çıktıklarını ve bu başarının büyük bir kısmını kadın kollarına ait olduğunu söyledi. Yeni dönemde de daha fazla şevk ve heyecanla çalışmalarını bir ekip bütünlüğü içerisinde sürdüreceklerini söyleyen Özdemir, yeniden göreve talip olan Esra Peker ve yönetimine başarılar diledi.

İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ise; "Göreve başlarken Esra başkana omzuna büyük bir sorumluluk yüklüyorum. Eğer bu sorumluğu yerine getirmezsen bunun vebali sana demiştim. Göreve geldiği günden bu güne yaptığı çalışmalarla bu görevi layıkıyla yerine getirdiğini gösterdi. Kendisinden, yönetiminden ve teşkilatının tüm fertlerinden Allah razı olsun. İnanıyorum ki başarılı çalışmalarını yeni dönemde de sürdürecek. Kongremiz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Divan başkanlığına sunulan tek liste Esra Peker'in listesi oldu. Gerçekleşen seçimde tüm delegelerin oyu alan Esra Peker güven tazeleyerek yeniden AK Parti Kargı İlçe Kadın Kolları Başkanı seçildi.