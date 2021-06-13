Ahlatcı, Kargı’nın sorun ve taleplerini dinledi

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Kargı’ya gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. AK Parti İl Başkanı Ahlatcı’yı ilçe girişinde AK Parti İlçe Başkanı Sacit Özdemir, Belediye Başkan vekili İbrahim Eken, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Üstünel, İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Peker, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve çok sayıda partili karşıladı.

Ardından Çelikler Çeltik Fabrikası’nı gezen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, fabrika sahibi Mustafa Çelik’ten üretim ile ilgili bilgiler alarak fabrikayı gezdi. Daha sonra İlçe Başkanlığı’na geçen Yusuf Ahlatcı, haftalık İl Yönetim Kurulu toplantısını burada gerçekleştirdi.

Toplantının ardından AK Parti İlçe kurucularından Muharrem Akbulut ve eşi Fatma Akbulut’u evinde AK Parti İlçe Başkanı Sacit Özdemir, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Üstünel ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Peker ile birlikte ziyaret eden Yusuf Ahlatcı, aileyle bir süre sohbet etti.

Yusuf Ahlatcı ziyaretle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında; “Kargı İlçemizde ikamet eden Fatma annemiz ve Muharrem amcamızın hanesine misafir olduk. Bizleri evine konuk eden gönlü geniş Fatma annemize misafirperverliği için teşekkürlerimi sunuyorum. Hemşehrilerimizi evlerinde ziyaret ederek, samimiyetlerine, hikâyelerine ortak oluyoruz. Bu misyonu samimiyetle bizlere aktaran ve görev kılan AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı her konuda olduğu gibi bu konuda da örnek alıyor ve onun yolunda ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

Ardından Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Başkanı Sacit Özdemir ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “İl Yönetim kurulu üyelerimiz, Kargı Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız, İlçe yönetim kurulu üyeleri, İlçe Kadın ve Gençlik kolları başkanlarıyla birlikte halkımızı ve esnafımızı ziyaret ederek, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunduk. Vatandaşlarımızın bizden taleplerini dinleyip Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik” dedi.



(Haber Merkezi)

