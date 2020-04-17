82 yaşındaki Ömer Yıldırım’dan kampanyaya destek

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan Ömer Yıldırım'ın ihtiyaçlarını karşılamak için evine giden Beygircioğlu köyü Akçayazı İmam Hatibi Mustafa Soydemir'den ihtiyacı olan erzaklarını teslim alan Yıldırım, devlet tarafından verilen bin lira tutarındaki bayram ikramiyesini görevli İmam Hatip Mustafa Soydemir'e vererek "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına bağışlamak istediğini ifade etti.

İmam Hatip Mustafa Soydemir de teslim aldığı parayı Ömer Yıldırım adına bankaya yatırarak bağış dekontunu yaşlı adama teslim etti.

Eşi Çorum'da hastanede yatan ve tek başına yaşayan 82 yaşındaki Ömer Yıldırım; " Biz Bize Yeteriz. Aldığım ikramiyeyi devletime hibe ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. (İbrahim EFE –KARGI)