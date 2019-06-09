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7 ev kül oldu

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Hacıveli köyünde çıkan yangında 7 ev tamamen yandı.

7 ev kül oldu

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Hacıveli köyünde çıkan yangında 7 ev tamamen yandı.

09 Haziran 2019 Pazar 18:29
7 ev kül oldu

Yangın, ilçeye bağlı 25 kilometre uzaklıktaki Hacıveli köyünde çıktı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Rasim Çetin’e ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere de sıçradı.

Yangını gören köylüler olayı jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine köye Kargı Belediyesi, Kargı Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyesi ile çevre ilçeler Osmancık ve Tosya’dan da çok sayıda itfaiye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Kargı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri yangını daha fazla eve sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında 7 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri başka evlere de sıçramaması için özverili bir çalışma yürüttü.

Yangında evi yanan Zeki Karabulut isimli köy sakini hayvanları otlatmak için evden çıktığını belirterek, "Hayvanlarımı otlatmak için sabah erkenden çıkmıştım. Baktım köyden alevler ve duman yükseliyor. Hayvanlarımı topladım ve geri döndüm. Yangın köyün başındaki evden çıktı. Sonra yanarak bu tarafa doğru geldi" dedi.

(İHA)

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