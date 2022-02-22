3 ayrı deprem meydana geldi
Çorum'un Kargı ilçesinde bugün sabaha karşı saat 05.31'de meydana gelen 3.5 şiddetindeki depremin ardından bugün 3,3 ve 1.7 büyüklüğünde iki farklı deprem daha meydana geldi.
Kargı 22.02.2022, 13:50
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 11.42'de merkez üssü Karakise olan ve yerin 11,50 kilometre altında 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Daha sonra saat 12.13'de merkez üssü Kargı ilçe merkezi olan ve yerin 12.99 kilometre altında 1.7 büyüklüğünde bir depreme daha meydana geldi.
Çevre ilçe ve köylerden de hissedilen deprem paniğe neden olurken herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
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