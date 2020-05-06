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29 yaşındaki genç ölü bulundu

Bitlis nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 29 yaşındaki L.M. isimli gencin cansız bedeni, Çorum’un Kargı ilçesindeki Seyircik Yaylası’nda bulunan bir odunlukta bulundu. 

06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:52
29 yaşındaki genç ölü bulundu

Olay, Kargı ilçesi Karagöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine gitmekte olan bir otomobil, Kargı ilçesi Karagöl mevkii yakınlarında yolun kenarında bulunan çeşmeden su içmek için mola verdi.
O esnada araçta bulunan L.M. isimli 29 yaşındaki genç, mola verilen yerden kaçarak gözlerden kayboldu.
Havanın kararmasından dolayı saatlerce aranan genç bulunamadı.
Günler sonra Seyircek Yaylası’nda bir odunlukta ölü olarak bulunan genç çocuğun cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Kargı İlçesi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Bitlis nüfusuna kayıtlı gencin donarak öldüğü tahmin edilirken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 06.05.2020 10:53
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