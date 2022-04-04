2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
ÇORUM’un Kargı ve Osmancık ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 11 hektar alan zarar gördü.
Kargı 04.04.2022, 01:14 04.04.2022, 01:54
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Kargı ilçesi Hacıhamza ile Avşar Köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde yakılan anız ateşi, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ve Kargı Belediyesi ekipleri, yangını sabah saatlerinde kontrol altına aldı. Osmancık ilçesine bağlı Tepeyolaltı Köyü yakınlarındaki ormanda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında da 1 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, her iki bölgede çıkan yangınlarda toplam 11 hektar alanın zarar gördüğünü belirterek yangınların kontrol altına alındığını söyledi.
(Yusuf ÇINAR- Mustafa ULUSOY)
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